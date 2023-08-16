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Анекдот дня: різниця між клієнтом і другом

Анекдот дня: різниця між клієнтом і другом

Доброго ранку, Одесо! Ті, кому сьогодні рано на роботу – швидше прокинутися та підбадьоритися, а ті, кому не треба, можуть ще поспати. Але й тим і іншим все ж таки не завадить трохи ранкової зарядки у вигляді гарного одеського гумору.

Відомому одеському лікареві телефонує старий приятель:

– Алло, Борю, це ти? Це Абрам, пам’ятаєш мене, золотий? Як у тебе справи?

– Привіт, Абраме, скільки років, скільки зим … Років десять тебе не чув. У мене все по-старому, кручусь, працюю…

– Я тобі як раз по роботі телефоную. Чи не міг би ти мене, як свого старого друга, подивитися позачергово, а то у мене щось болить і я не знаю що.

– Абраме, я тебе звичайно подивлюся, тільки запам’ятай одну річ: мої старі друзі всі зі мною, а ті хто телефонують, коли сраку припече, ті просто клієнти.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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