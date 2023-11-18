Анекдот дня: что делают с детьми в садике

Анекдот дня про пессимиста Сему Доброе утро, одесситы! Последний месяц осени в самом разгаре — кого-то уже накрыла осення хандра, а кто-то дождался любимого времени года. А «Одесская жизнь» предлагает утренний анекдот, чтобы вызвать улыбки на лицах наших читателей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про Розу, Сару и платье Доброе утро, одесситы! Желаем сегодня нашим читателям хорошего настроения, заряда бодрости и положительного настроя на рабочий день. «Одесская жизнь» предлагает традиционный утренний анекдот: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Софа прячет столовое серебро? Доброе утро, одесситы! Только середина трудовой недели, погода стала по-настоящему осенней, отопление в квартиры еще не всем дошло… Поэтому «Одесская жизнь» стоит на страже вашего хорошего настроения и дарит порцию традиционного утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про бизнес Рабиновича Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя набирает обороты, все на пике активности. Чтобы быть на пике бодрости — подкрепляемся чашкой кофе. А «Одесская жизнь» подарит порцию утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ