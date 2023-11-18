Анекдот дня: что делают с детьми в садике

Доброе утро, Одесса! Эхх.. Надо же было такому случиться — выходной, когда можно погулять, развеяться, увидеть фонтаны, пока их не закрыли на зиму… А тут штормовой ветер, дождь обещают. Ну если уж выпало сегодня сидеть дома, будем поднимать настроение порцией позитива от «Одесской жизни».
— Изя, а у вас в садике уже топят?
— Нет, папа, пока только в угол ставят!
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