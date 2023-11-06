Анекдот дня: как маленький Мойша мёд покупал

Доброе утро, мы из Одессы! Всех с началом новой трудовой недели, и пусть она окажется хоть в чем-то, да лучше предыдущей.
А если что-то вдруг и не заладится, советуем относиться к этому проще и с юмором. Берите, например, пример с героя нашего сегодняшнего анекдота:
В магазин приходит маленький Мойша и протягивает банку продавщице:
– Мне три литра меда.
Та наливает полную банку. Мальчик:
– Папа придет завтра и заплатит.
– Ну, уж нет! – продавщица забирает у него банку и выливает мед обратно.
Мойша выходит на улицу, заглядывает в банку:
– Да, папа был прав, здесь хватит на пару бутербродов…
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