Анекдот дня: как маленький Мойша мёд покупал

А если что-то вдруг и не заладится, советуем относиться к этому проще и с юмором. Берите, например, пример с героя нашего сегодняшнего анекдота:

В магазин приходит маленький Мойша и протягивает банку продавщице:

– Мне три литра меда.

Та наливает полную банку. Мальчик:

– Папа придет завтра и заплатит.

– Ну, уж нет! – продавщица забирает у него банку и выливает мед обратно.

Мойша выходит на улицу, заглядывает в банку:

– Да, папа был прав, здесь хватит на пару бутербродов…

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