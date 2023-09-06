Анекдот дня: что одесские школьники знают про дождь

Доброе утро, уважаемые читатели. Рабочая неделя достигла своего экватора, что не может не радовать. А анекдот про школьников в первую неделю учебного года пусть вам дополнительно поднимет настроение.
В одесской школе:
— Дети, откуда берётся дождь?
— Из костей, — ответил Моня.
— Как так?
— Когда собирается дождь, тётя Сара чувствует его в своих костях.
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