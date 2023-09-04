Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения?

Всем привет и с началом новой рабочей недели! Предлагаем вашему вниманию забавный одесский анекдот, чтобы понедельник начался на позитивной ноте и не оказался чересчур уж тяжелым.

А всем, у кого сегодня день рождения, наши искренние поздравления! И кроме того, о чем мечтаем сейчас мы все, пожелаем мы вам, чтобы ваши родные и близкие люди всегда вас понимали и дарили именно то, что нужно.

И давайте-ка узнаем, о каком подарке на свой День рождения мечтает Изя:

– Изя, какой бы ты хотел подарок на День рождения?

– Не знаю…

– Ну, а что тебе нравится?

– Соседка с четвертого этажа.

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