Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения?

Всем привет и с началом новой рабочей недели! Предлагаем вашему вниманию забавный одесский анекдот, чтобы понедельник начался на позитивной ноте и не оказался чересчур уж тяжелым.
А всем, у кого сегодня день рождения, наши искренние поздравления! И кроме того, о чем мечтаем сейчас мы все, пожелаем мы вам, чтобы ваши родные и близкие люди всегда вас понимали и дарили именно то, что нужно.
И давайте-ка узнаем, о каком подарке на свой День рождения мечтает Изя:
– Изя, какой бы ты хотел подарок на День рождения?
– Не знаю…
– Ну, а что тебе нравится?
– Соседка с четвертого этажа.
Не менее забавные анекдоты здесь:
- Отчего так счастлив Боря?
- Почему Изе нельзя много мороженого;
- Как отмечают дни рождения Сарочка и Моня;
- Как скромный Изя подарки получал;
- Что пожелал Циперович другу Клипперману на день рождения?