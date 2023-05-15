Анекдот дня: Соня пояснила Яше, когда наступит лето

Привет, неунывающие одесситы и все примкнувшие к таковым! И с началом вас новой рабочей недели! Настрой боевой? К трудовым подвигам все готовы? А тем, кто таки не совсем готов, пускай поможет «зарядиться» позитивом наш утренний одесский анекдот.
Ну вот, еще совсем немного – и наступит лето. Ждете его? Наш сегодняшний героя Яша тоже с нетерпением его ждет, но…
– Ой, Соня, я таки хочу знать, когда же уже наступит настоящее лето?
– Яша, я тебя умоляю! Настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь!
Хотите больше анекдотов? Их таки есть у нас:
- Изя жалуется жене, что боится ночной бури;
- Сара шлет с курорта мужу телеграмму;
- Люся пришла на пляж;
- Яша умудрился взять еще один кредит в банке.