Анекдот дня: Соня пояснила Яше, когда наступит лето

Привет, неунывающие одесситы и все примкнувшие к таковым! И с началом вас новой рабочей недели! Настрой боевой? К трудовым подвигам все готовы? А тем, кто таки не совсем готов, пускай поможет «зарядиться» позитивом наш утренний одесский анекдот.

Ну вот, еще совсем немного – и наступит лето. Ждете его? Наш сегодняшний героя Яша тоже с нетерпением его ждет, но…

– Ой, Соня, я таки хочу знать, когда же уже наступит настоящее лето?

– Яша, я тебя умоляю! Настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь!

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