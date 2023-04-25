Анекдот дня: Люся пришла на пляж

Привет, неунывающие одесситы! Еще немного – и лето, море, пляж… Так, стоп: вроде пляжного сезона нам и в этом году не обещают. Эх, как жалко! Но, отчаиваться не будем, верно? Ведь наши парни из ВСУ нас в любом случае не подведут.

Ну а пока вспомним прежние годы, немного помечтаем и анекдот на тему почитаем:

Придя на пляж, Люся после первых же шлепков поняла, что делать тату в виде мухи на ягодице была плохая идея.

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