Анекдот дня: Люся пришла на пляж

Привет, неунывающие одесситы! Еще немного – и лето, море, пляж… Так, стоп: вроде пляжного сезона нам и в этом году не обещают. Эх, как жалко! Но, отчаиваться не будем, верно? Ведь наши парни из ВСУ нас в любом случае не подведут.
Ну а пока вспомним прежние годы, немного помечтаем и анекдот на тему почитаем:
Придя на пляж, Люся после первых же шлепков поняла, что делать тату в виде мухи на ягодице была плохая идея.
Еще больше анекдотов:
- Роза с подругой поехали на курорт;
- Как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила;
- Чем озабочена Сара Абрамовна?
- Фаечке посоветовали заняться плаванием;
- Татуировка Розы Марковны.