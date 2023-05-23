Анекдот дня: Роза хочет, а у Мони болит голова

Привет, неунывающие одесситы! Пускай новая трудовая неделя окажется намного благополучнее предыдущей, а этот понедельник, вопреки всем предрассудкам, станет легким и позитивным днем. И да минуют всех нас всевозможные потери – как глобальные, так и более мелкие.
В Одесской области отметили благодарностями за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии рф кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. К награде была представлена и служебная овчарка Кира – она получила от командира бригады и командующего Нацгвардии медаль «За верную службу» III степени.
Об этом сообщается на Facebook-странице 11-й бригады.
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