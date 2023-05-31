Анекдот дня: как экономить зрение?

Анекдот дня: как чувствует себя Сёма утром понедельника Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – быстрее проснуться и взбодриться, а те, кому не надо, таки могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает немного утренней зарядки в виде доброго одесского юмора. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: сколько счастья привалило Моне? Привет, одесситы, и все, примкнувшие к таковым! Что бы такого пожелать вам всем в этот, пускай, возможно, не совсем погожий, но все же выходной день?.. А пожелаем-ка мы вам, чтобы на вас свалилось счастье. Вот только пусть его будет ровно столько, чтобы не завалило. ПОДРОБНЕЕ