Анекдот дня: как экономить зрение?

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – скорее проснуться и взбодриться, а те, кому не надо, могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает чуть-чуть утренней зарядки в виде хорошего одесского юмора.
– Изя, ты спишь?
— Не-а…
— А что закрыл глаза?
— Зрение экономлю…
А может, вы хотите таки больше анекдотов? Значит вам сюда:
- Как уложить женщину в Одессе?
- Сема, велосипед и пианино;
- Как просыпается по утрам Роза Моисеевна;
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- Встретились две одесситки…