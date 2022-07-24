Анекдот дня: встретились две одесситки

Всех с добрым воскресным утром! «Одесская жизнь» желает вам отлично отдохнуть и, главное выспаться перед очередной рабочей неделей. И да не нарушат ваш сон ни шумные соседи, ни вражеские прилеты…
А для утренней зарядки позитива ловите наш анекдот:
…Беседуют две одесситки:
– Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять – декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть уже вовсю играл на скрипочке…
– Надо же, какой у вас способный ребенок!
– Причем тут ребенок? Это я про соседа Якова Соломоновича рассказываю… Как он нам в выходные по утрам спать не давал!..
Другие анекдоты:
- У Фимы и Цили трения;
- Ссора Сары и мужа;
- Беседуют две одесситки;
- Сосед стучит ногой в дверь;
- О работе и отдыхе.
Карикатура с Пикабу