Анекдот дня: инопланетянин на Привозе

Привет, одесситы, и с очередным всем рабочим днем! Понемногу просыпаемся и, прежде чем бежать за дозой кофе, не забываем сделать утреннюю зарядку! Это для бодрости тела. А для бодрости духа рекомендуем начинать день с нашего традиционного одесского анекдота:

Прилетел инопланетянин на землю и приземлился прямо у Привоза. Смотрит, а мужики у одного из прилавков пьют водку.

Подошел он к ним и говорит:

— «Люди, я с Сириуса.» А мужик ему в ответ:

-«Налить Сириусу!».

-«Люди, я с Сириуса!».

-«Налить Сириусу!».

-«Люди! Вы не поняли, я — инопланетянин!».

-«Сириусу больше не наливать!

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