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Анекдот дня: іншопланетянин на Привозі

Анекдот дня: іншопланетянин на Привозі

Привіт, одесити, і з черговим нас усіх робочим днем! Потроху прокидаємося і, перш ніж бігти за дозою кави, не забуваємо зробити ранкову зарядку! Це для бадьорості тіла. А для бадьорості духу рекомендуємо починати день з нашого традиційного одеського анекдоту:

Прилетів інопланетянин на землю і приземлився прямо біля Привозу. Дивиться, а дядьки біля одного з прилавків п’ють горілку.

Підійшов він до них і каже:

– “Люди я з Сіріуса.”

А дядько йому у відповідь:

-“Налити Сіріусу!”.

-“Люди я з Сіріуса!”.

-“Налити Сіріусу!”.

-“Люди! Ви не зрозуміли я – іншопланетянин!”.

-“Сіріусу більше не наливати!

инопланетяне анекдот

У нас є інші анекдоти:

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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