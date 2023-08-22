Анекдот дня: іншопланетянин на Привозі

Анекдот дня: Фіма їде на курорт без дружини З добрим і теплим ранком понеділка, безжурні одесити! Так, щось спекотно нині … Але ми не сумуватимемо, вірно? Адже рано чи пізно спека спаде, і літо закінчиться. Ну а зараз… Зараз не втрачаємо оптимізму та зустрічаємо понеділок бадьоро та з позитивним настроєм! А допоможе в цьому наш ранковий анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про кохання без пам’яті Доброго недільного ранку, Одесо! Сподіваємося, що цей день виявиться для всіх нас добрим і світлим, незважаючи на всю підступність нашого ворога та його справді жалюгідні спроби зламати нас та залякати. Але всі ми знаємо, що ці спроби марні, бо, крім непереможної зброї, ми маємо ще один важливий козир – наш неповторний одеський гумор! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: випадок в одеській перукарні Доброго ранку, одесити! Довгоочікувані вихідні вже настали. І найкращий спосіб налаштувати себе на гарний відпочинок – розпочати день з посмішки. Саме для цього ми й публікуємо новий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ