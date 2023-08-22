Анекдот дня: іншопланетянин на Привозі

Привіт, одесити, і з черговим нас усіх робочим днем! Потроху прокидаємося і, перш ніж бігти за дозою кави, не забуваємо зробити ранкову зарядку! Це для бадьорості тіла. А для бадьорості духу рекомендуємо починати день з нашого традиційного одеського анекдоту:
Прилетів інопланетянин на землю і приземлився прямо біля Привозу. Дивиться, а дядьки біля одного з прилавків п’ють горілку.
Підійшов він до них і каже:
– “Люди я з Сіріуса.”
А дядько йому у відповідь:
-“Налити Сіріусу!”.
-“Люди я з Сіріуса!”.
-“Налити Сіріусу!”.
-“Люди! Ви не зрозуміли я – іншопланетянин!”.
-“Сіріусу більше не наливати!
У нас є інші анекдоти:
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