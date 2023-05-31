Одесский фонд “Корпорация монстров” стал одним из лидеров по оказанию помощи ВСУ

Среди крупных благотворительных фондов, оказывающих помощь ВСУ во время полномасштабного вторжения росссии, одесский фонд “Корпорация монстров” попал на 9-ю строчку рейтинга.

За время полномасштабного вторжения российской федерации, “Монстры” собрали 231 млн грн. Директор фонда Екатерина Ножевникова сообщила, что это хороший результат для маленькой команды из 12 человек, и которая не имеет поддержки большого бизнеса и доноров за границей.

Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook благодарит каждого, кому не «все равно», кто помогал стихами или приносил полезные вещи для военных, детей и пожилых людей находящихся на попечении фонда.

Также она благодарит «спартанцев», которые даже в трудные времена не забывали держать строй и донатили на админсчет и давали возможность выплачивать зарплату сотрудникам БФ, оплачивать коммунальные услуги.

Она рассказывает, что любая помощь ценная. Это и когда закрывали расходы на топливо, приносили бумагу, файлы, предоставляли помещение и транспорт бесплатно, а иногда даже кормили сотрудников фонда.

За последний месяц фонд приобрел 400 дронов-камикадзе, 25 наборов очков, пультов и зарядных станций на сумму почти 6 млн грн.

А сейчас в “Корпорации монстров” объявили очередной сбор на 100 дронов-камикадзе FPV для фронта.

Ранее мы писали, как эстонские музыканты собирали деньги для «Корпорации монстров».

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