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Одесский фонд “Корпорация монстров” стал одним из лидеров по оказанию помощи ВСУ

Одесский фонд “Корпорация монстров” стал одним из лидеров по оказанию помощи ВСУ

Среди крупных благотворительных фондов, оказывающих помощь ВСУ во время полномасштабного вторжения росссии, одесский фонд “Корпорация монстров” попал на 9-ю строчку рейтинга.

За время полномасштабного вторжения российской федерации, “Монстры” собрали 231 млн грн. Директор фонда Екатерина Ножевникова сообщила, что это хороший результат для маленькой команды из 12 человек, и которая не имеет поддержки большого бизнеса и доноров за границей.

Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook благодарит каждого, кому не «все равно», кто помогал  стихами или приносил полезные вещи для военных, детей и пожилых людей находящихся на попечении фонда.

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Также она благодарит «спартанцев», которые даже в трудные времена не забывали держать строй и донатили на админсчет и давали возможность выплачивать зарплату сотрудникам БФ, оплачивать коммунальные услуги.

Она рассказывает, что любая помощь ценная. Это и когда закрывали расходы на топливо, приносили бумагу, файлы, предоставляли помещение и транспорт бесплатно, а иногда даже кормили сотрудников фонда.

За последний месяц фонд приобрел 400 дронов-камикадзе, 25 наборов очков, пультов и зарядных станций на сумму почти 6 млн грн.

А сейчас в “Корпорации монстров” объявили очередной сбор на 100 дронов-камикадзе FPV для фронта.

Ранее мы писали, как эстонские музыканты собирали деньги для «Корпорации монстров».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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