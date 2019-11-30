Протест против стройки на одесском Фонтане обернулся разборками с полицией (фото)

Одесситы в очередной раз устроили митинг против строительства высоток на склонах в районе 13-й станции Большого Фонтана. В ходе протестной акции они решили привлечь внимание властей, попытавшись поджечь покрышки. Чем обернулась для горожан попытка добавить “спецэффектов” митингу, наблюдал на месте наш корреспондент.

Встреча протестующих была назначена в районе Фонтанской дороги, 155. Из багажника рядом припаркованного автомобиля общественники достали покрышки и начали спускаться по лестнице к строительной площадке ЖК «La Mer».

Возле ворот стройплощадки они соорудили небольшую гору из покрышек и попытались их поджечь. Но тут вмешалась полиция. Правоохранители стали расталкивать протестующих и унесли покрышки, убрав их подальше. После несколько неудачных попыток поджечь резину и сопротивления со стороны правоохранителей горожане отступили.

Пока одна группа протестующих начала раздумывать, как бы все-таки поджечь покрышки, другая собирала подписи для обращения в Верховную Раду и Одесский городской совет с просьбой обратить внимание на застройку склонов, взять вопрос под контроль и прекратить строительные работы.

Тем временем часть «поджигателей» не сдавалась в намерении устроить “файер-шоу”. Участники акции где-то раздобыли бутылку с легковоспламеняющимся жидким веществом и попытались вылить ее на шины. У одного из активистов жидкость из бутылки разбрызгалась на рядом стоящих горожан.

Далее с боем активисты попытались пробиться в ворота застройщика, но тщетно. Однако после переговоров с полицией пройти на территорию строительных работ все же разрешили.

Там, за ограждением, можно было лучше рассмотреть срезанный под новую дорогу склон. После отмены градостроительных условий и ограничений застройщик не имеет права заниматься какой-либо строительной деятельностью на указанном участке, однако за несколько дней «Интергал» смог крутой склон превратить в дорогу.

Жители домов говорят, что следят за деятельностью на стройплощадке и будут сообщать о работах на территории. Акции протеста они обещают устраивать чаще, а также собираются перекрывать дорогу строительной технике. Причем осуществлять их планы по остановке строительства теперь собираются не только в выходные, а и в рабочие дни.

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