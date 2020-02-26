Возле одесского парка “Юность”, несмотря на протесты местных жителей, началась стройка

Жители 8-станции Большого Фонтана не первый год ведут борьбу за парк “Юность” и занимаются его благоустройством. Они неоднократно выходили на акции протеста, чтобы защитить зеленую территорию от застройки. Однако сейчас там все равно начались строительные работы.

В этом убедился корреспондент “Одесской жизни”, побывав возле парка «Юность».

Территорию рядом с парком местные считают продолжением парка, а в мэрии уверяют, что это зона к нему не относится и там можно строить. Сейчас на этой территории продолжаются попытки по уничтожению деревьев. Так, на некоторых деревьях появились спилы, которые могут привести к их гибели.

Напомним, в горсовете установили площадь парка “Юность”, однако границы зеленой зоны по сей день не нанесены на государственную кадастровую карту. Помимо этого, в мэрии отдали несколько участков в частные руки.

Жители просят чиновников расторгнуть договоры, довести процедуру установления границ парка до конца, чтобы в зеленой зоне не было застроек.

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