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«еВідновлення» для жилых домов-памятников в Одессе: горсовет обратился в Кабмин

«еВідновлення» для жилых домов-памятников в Одессе: горсовет обратился в Кабмин

Депутаты Одесского городского совета обратились к центральным органам власти с просьбой срочно законодательно урегулировать вопрос получения компенсации за поврежденное имущество по программе «еВідновлення» жильцам жилых домов-памятников.

Депутаты обратились в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины с просьбой срочно решить проблему, имеющуя общегосударственный характер.

Дело в том, что владельцы квартир в поврежденных жилых домах-памятниках, которые пострадали от российских атак, не могут получить компенсацию за поврежденное имущество.

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На законодательном уровне процедура внесения сведений о пострадавших квартирах в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества не распространяется на объекты культурного наследия. Поэтому жители этих домов не могут быть участниками программы «є-Відновлення».

Исполнительный комитет Одесского горсовета в течение 2024 года дважды обращался в Минкульт и в Министерство развития, общин территорий и инфраструктуры Украины для решения этого вопроса путем внесения изменений в законодательство.

Напомним, в начале ноября четыре ночи подряд враг проводил массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороде. В Одессе были повреждены 422 квартиры в 14 многоэтажных домах.

А 14 ноября Одесса пережила еще одну кошмарную ночь: с вечера враг атаковал город ракетами и почти тремя десятками дронов. В результате атаки погибла женщина, пострадали 10 человек. Повреждены жилые дома, школы и припортовая инфраструктура.

 

 

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