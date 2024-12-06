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«еВідновлення» для житлових будинків-пам’яток в Одесі: міськрада звернулася до Кабміну

«еВідновлення» для житлових будинків-пам’яток в Одесі: міськрада звернулася до Кабміну

Депутати Одеської міської ради звернулися до центральних органів влади з проханням терміново законодавчо врегулювати питання отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «еВідновлення» мешканцям житлових будинків-пам’яток.

Депутати звернулися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з проханням терміново розв’язати проблему, що має загальнодержавний характер.

Річ у тім, що власники квартир у пошкоджених житлових будинках-пам’ятках, які постраждали від російських атак, не можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно.

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На законодавчому рівні процедура внесення відомостей про постраждалі квартири до Реєстру пошкодженого та знищеного майна не поширюється на об’єкти культурної спадщини. Тому мешканці цих будинків не можуть бути учасниками програми «є-Відновлення».

Виконавчий комітет Одеської міськради протягом 2024 року двічі звертався до Мінкульту та до Міністерства розвитку, громад територій та інфраструктури України для розв’язання цього питання шляхом внесення змін до законодавства.

Нагадаємо, на початку листопада чотири ночі поспіль ворог проводив масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. В Одесі було пошкоджено 422 квартири в 14 багатоповерхових будинках.

А 14 листопада Одеса пережила ще одну жахливу ніч: з вечора ворог атакував місто ракетами і майже трьома десятками дронів. Унаслідок атаки загинула жінка, постраждали 10 осіб. Пошкоджено житлові будинки, школи та припортову інфраструктуру.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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