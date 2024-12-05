Житель Одесской области изнасиловал и задушил 16-летнюю односельчанку – дело ушло в суд

Как сообщили в областном управлении полиции, следователи предъявили 33-летнему мужчине обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд.

Ранее «Одесская жизнь» писала со ссылкой на информацию правоохранителей о том, что в сентябре этого года пропала жительница одного из сел Саратской громады – 16-летняя Елена Пелин. Спустя некоторое время ее тело со следами насильственной смерти нашли в водоеме на окраине села, где жила девочка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ее задушили.

Вскоре оперативники и следователи установили круг общения погибшей девочки, где и с кем она проводила время, и вышли на след предполагаемого преступника – им оказался 33-летний односельчанин Елены, с которым она общалась незадолго до смерти.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчина угостил девочку мороженым, а после начал к ней приставать. Но поскольку девочка сопротивлялась, он начал ее душить, а затем оттащил к пруду неподалеку и изнасиловал, а чтобы скрыть следы убийства, бросил тело в воду.

Подозреваемого задержали. После проведения ряда экспертиз и собрания всех доказательств, следователи предъявили ему обвинение в убийстве и изнасиловании.

Сейчас дело ушло в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидать приговора он будет под стражей.

Сообщается, что обвинение в суде будет поддерживать Белгород-Днестровская окружная прокуратура.

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