Угостил мороженым и надругался: в Одесской области задержали «заботливого» насильника 14-летней девочки

Угостил мороженым и надругался: в Одесской области задержали «заботливого» насильника 14-летней девочки

В Одесской области полицейские задержали 49-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе областного управления полиции.

Предварительно установлено, что пострадавшая вместе с товарищами отдыхала на пляже у местного водоема, когда к ним подсел взрослый мужчина. Он вел себя по-товарищески, угощал подростков мороженым, а когда узнал, что они живут в соседнем селе, пообещал подвезти домой.

Около полуночи двое мальчиков и девочка сели в автомобиль к «заботливому» дяде, но через некоторое время по дороге он остановился и насильно взорвал юношей, а с девочкой поехал дальше в неизвестном направлении.

Ребята сразу же сообщили в полицию об обстоятельствах исчезновения подруги. Ее и 49-летнего нового знакомого полицейские разыскали в течение нескольких часов.

Девочка рассказала, что мужчина увез ее в безлюдное место, где, используя преимущество в физической силе и угрожая физической расправой, совершил действия сексуального характера против ее согласия.

Мужчину задержали. Свою вину он отрицал.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз.

Подозреваемому в тяжком преступлении правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней и обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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