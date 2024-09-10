Одеська область: у водоймі знайшли тіло 16-річної дівчинки – її задушив односелець (відео)

За даними обласного управління поліції, увечері 9 вересня до поліції надійшла заява від мешканки Саратської громади про зникнення її племінниці – у неділю, 8 вересня, після обіду Олена пішла з дому та перестала виходити на зв’язок.

У поліції оголосили дівчинку у розшук.

За словами односельців, у дівчинки померла мати і її виховував батько.

За кілька годин правоохоронці виявили труп дівчинки зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці села, в якому продивала Олена. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Попередньо дівчинку задушили.

У ході розслідування обставин тяжкого злочину оперативники та слідчі встановили коло спілкування Олени, а також де і з ким вона востаннє проводила час та вийшли на слід передбачуваного вбивці. Поліцейські з’ясували, що дівчинка спілкувалася з 33-річним односельцем, який пригостив її морозивом і почав чіплятися, а через її пручання – задушив. Щоб приховати сліди вбивства, чоловік відтягнув тіло до водойми та кинув у воду.

Чоловіка затримали. За навмисне вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У ході подальшого слідства буде проведено низку експертиз, за ​​результатами яких можлива додаткова кваліфікація.