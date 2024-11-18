Житель Одесской области отрубил голову 5-летней девочке (видео)

Жуткие подробности сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 41-летний мужчина всю ночь употреблял алкогольные напитки в доме своей сожительницы. А когда утром проснулась ее 5-летняя внучка, он разозлился и топором отрубил ребенку голову. Другие дети, которые находились в доме, не пострадали.

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Осознав, что натворил, мужчина пытался покончить с собой, порезав себе шею ножом. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

В доме, где произошла трагедия, полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности топор и нож.

Мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным местных пабликов, преступление совершил военный, который приехал в отпуск.