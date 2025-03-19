Как сообщили в полиции Одесской области, на прошлой неделе поздно вечером избили 22-летнюю одесситку и отобрали у нее телефон, зарядное устройство, кошелек с деньгами и другие личные вещи. А вскоре, когда девушка пошла их искать со своим 34-летним мужем, избили и его до потери сознания, отобрав деньги и обручальное кольцо.

Нападающие скрылись, а пострадавшие обратились за помощью к врачам и полицейским, отметив, что им нанесен ущерб на 54 тысячи гривен. При первичном осмотре медиков у обоих пострадавших обнаружены закрытый перелом костей носа, синяки и ссадины на лице. Вывод относительно степени тяжести телесных повреждений дадут эксперты.

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В тот же день полицейские установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались родные братья родом из Белгород-Днестровского района, которые находились в розыске по Беляевскому районному суду как обвиняемые в краже и скрывались в Одессе в арендованных квартирах.

Им сообщили о подозрении в разбойном нападении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. За это преступление братьям грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.





