Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, о смерти парня сообщила жительница одного из сел Подольской громады сегодня, 8 марта. Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции обнаружила тело юноши с огнестрельным ранением грудной клетки.

Полицейские предварительно установили, что накануне вечером двое местных 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования молодой человек, позировавший с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб.

Тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции квалифицируют произошедшее как убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

В рамках открытого криминального производства назначен ряд экспертиз, в том числе для исследования изъятого оружия, происхождение которого выясняется.

Идет следствие.

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