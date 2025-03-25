За даними обласного управління поліції, це сталося вдома у чоловіка в Ізмаїлі. Закривавлену жінку, яка ввечері йшла однією з вулиць міста, помітили перехожі та викликали поліцію.

Лікарі госпіталізували 47-річну потерпілу з ножовим пораненням шиї, а поліцейські негайно розпочали пошуки зловмисника та незабаром з’ясували, що до злочину причетний 40-річний знайомий потерпілої.

Слідчі встановили, що того дня жінка була в гостях у знайомого, з яким вживала алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка через різні погляди на життя, в ході якої розгніваний господар схопив ніж і вдарив ним жінку в шию, після чого вигнав її з дому, а сам ліг відпочивати.

Чоловіка затримали. Своєї вини він не заперечував і пояснив, що причиною сварки стало «непорозуміння».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За замах на вбивство чоловік може провести за ґратами 15 років.

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