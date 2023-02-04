Предал Украину ради квартиры в Крыму: в Одессе задержали агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе глубоко законспирированного агента. Он работал на ФСБ, надеясь получить квартиру в оккупированном россией Крыму.

Как сообщает пресс-служба СБУ, вражеским агентом оказался бывший военный, еще с 2010 года контактировавший с российской спецслужбой, а с 2020 гоода начавший активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил Украины на территории южного региона.

«Особое внимание» он обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Также он пытался отслеживать поступления в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов. На завершающем этапе спецоперации контрразведчики Службы безопасности задержали приспешника агрессора.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности «химик-разведчик». Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитана. После этого занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения.

Кроме того, он занимался контрабандой соответствующей продукции по россии и таким образом попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время очередного пребывания на территории рф его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора.

Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные «отчеты» во время личных встреч в россии.

При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу квартиры стоимостью 200 тыс. долларов в Крыму.

На основании полученных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала жителя Одессы, который передавал врагу информацию об критической инфраструктуре региона, позициях ПВО и других важных объектах.

А в Одесской области сотрудники Службы безопасности задержали российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речному порту Измаила.