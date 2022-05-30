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Попытка номер пять: рашисты снова атаковали ракетами мост через Днестровский лиман

Попытка номер пять: рашисты снова атаковали ракетами мост через Днестровский лиман

Рашистские агрессоры отчаянно пытаются разрушить мост через Днестровский лиман в Одесской области. Так, сегодня ночью и на рассвете понедельника, 30 мая 2022 года, по неработающему мосту был нанесен очередной ракетный удар. Отметим, что это уже пятая попытка атаковать данный объект инфраструктуры.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», всего сегодня по территории области нанесено два ракетных удара. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны, а вторая угодила в ранее разбитую колею.

Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Напомним, первый ракетный удар по мосту в Затоке враг нанес 26 апреля. Тогда из трех ракет две не попали в цель, а одна частично повредила сооружение.

27 апреля по мосту в Затоке был нанесен второй удар. В результате мост был разрушен и в настоящее время непригоден к эксплуатации.

2 мая рашисты нанесли по мосту через Днестровский лиман третий ракетный удар. По всей вероятности, по мосту стреляли сверхзвуковыми ракетами «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма.

А в ночь на 17 мая было зафиксировано еще два попадания рашистских крылатых ракет в злосчастный мост в Затоке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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