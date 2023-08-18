Житель Одесщины за съемку военных отправился в тюрьму: подробности

Мужчина в Одесской области получил 5 лет тюрьмы за то, что снимал перемещение военных на территории региона и распространял эту информацию.

Об этом сообщают в СБУ в Одесской области.

Информатор врага был разоблачен в конце марта 2023 года в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области.

За свои действия следующие 5 лет вражеский приспешник проведен за решеткой.

Следователи установили, что мужчина лично снял фото и видео движения колонн украинской военной техники. После чего разослал медиафайлы своим знакомым и родственникам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и России.

Его местонахождение установили контрразведчики СБУ.

В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружили мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и дальнейшего распространения отснятого видео.

Его вина полностью доказана.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

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Фото иллюстративное.