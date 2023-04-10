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Завербованный россией военный моряк охотился в Одесской области за HIMARS

Завербованный россией военный моряк охотился в Одесской области за HIMARS

России удалось завербовать военнослужащего одной из бригад ВМС. Он искал, где в Одессе есть установки Хаймарс и боеприпасы к ним. Также сообщал врагу расположение штабов, казарм и складов ВСУ. Предателя разоблачила СБУ.

Предателем оказался срочник ВМС 

В спецслужбе сообщили, что задержала предателя, который «охотился» на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. 

Агентом врага оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный после начала полномасштабной агрессии.

Оккупанты выбрали ему псевдоним «Крымчанин» и поставили задачу собирать информацию об обороне Одесской области.

Предатель скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона.

Агент “Крымчанин” охотился за Хаймарсами

Кроме того, он пытался найти позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому куратору через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

Но как сообщают в СБУ, там сработали на опережение и вовремя разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведывательной задачи.

Для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Наказание по такому обвинению —  лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

моряка-предателя при задержании уложили на землю

Задержание срочника-предателя было жестким. Сотрудники СБУ уложили его лицом на землю и защелкнули сзади наручники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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