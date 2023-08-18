Мешканець Одещини за зйомку військових відправився до в’язниці: подробиці

Чоловік на Одещині отримав 5 років в’язниці за те, що фільмував переміщення військових на території регіону та поширював цю інформацію.

Про це повідомляють в СБУ в Одеській області.

Інформатора ворога було викрито наприкінці березня 2023 року у ході контрдиверсійних заходів на Одещині.

За свої дії наступні 5 років ворожий поплічник проведене за ґратами.

Слідчі встановили, що чоловік особисто відзняв фото та відео руху колон української військової техніки. Після чого розіслав медіафайли своїм знайомим та родичам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та в росії.

Його місцеперебування встановили контррозвідники СБУ.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшого поширення відзнятого відео.

Його провину повністю доведено.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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Фото ілюстративне.