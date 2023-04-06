Одесситка придумала способ собирать много разведданных для россии

СБУ задержала вражеского информатора, которая создала специальный телеграмм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы от подписчиков.

Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

В первую очередь ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесщины.

Для сбора закрытых сведений фигурантка создала собственный прокремлевский Телеграмм-канал, на который подписались несколько сотен единомышленников.

Она призвала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и посылать ей в личные сообщения.

Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам.

Впрочем, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины

Часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Злоумышленница арестована. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про одессита, который своей работой на россию принес много бед и может получить пожизненное заключение в качестве кары за предательство.

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