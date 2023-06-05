Сколько получают российские агенты в Одессе и чем занимаются — СБУ (фото)

СБУ обезвредила «легендованную» группу агентов ФСБ, которые шпионили за «центрами принятия решений» в трех регионах Украины. Предатели делали это за деньги.

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена ​​личность их российского «куратора».



По заданию спецслужбы России злоумышленники шпионили за так называемыми «центрами принятия решений». В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.



За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до 550 долларов США на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной «работы».

Кураторы российских агентов даже создали своеобразный прайс-лист, которым оплачивали «услуги» предателей:

за координаты и описание гражданского объекта те получали по 100-150 долларов;

за военкоматы и другие военные объекты, непосредственно не связанные с оборонными мероприятиями – 150-250 долларов;

за указание координат воинских частей, скоплений военнослужащих Сил обороны и военной техники – от 250 до 550 долларов.



Также рашисты охотятся за координатами и адресами офисов общественных организаций, защищающих украинский язык и деятельность которых связана с деимпериализацией, дерусификацией и декоммунизацией в разных сферах жизни украинцев. За такую ​​информацию агентам платили 50 долларов.



Так:

В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Чтобы получить эти сведения, он пытался в темную использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей. Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах. В Днепропетровской области разоблачен агент ФСБ с позывным «Гром». Злоумышленник рисовал для окупантов схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. Для сбора развединформации он действовал «по легенде» безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или территории критических объектов. В Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого вражеский агент производил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) по которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

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