Одесситам пообещали «грозное» воскресенье

В Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение на завтрашнее воскресенье, 11 июня 2023 года. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе ожидается гроза, местами во время грозы шквал, 15-20 м/с. Уровень угрозы определен как «желтый» (I уровня).

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также горожан просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, так как в непогоду возможно падение веток и кабелей.

Помимо этого, не следует забывать, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также дрейфование мин вдоль одесского побережья. А во время шторма вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Тем, кто случайно обнаружит морскую мину или предметы, похожих на них, ни в коем случае нельзя их трогать. Необходимо безотлагательно сообщить о находке по номеру 102.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 июня 2023 года, температура воздуха в Одессе и области может достигать +30 °С.