Новости Одессы и Одесской области

Под Одессей взрыв морской мины разнес пляжные домики и причал

Под Одессей взрыв морской мины разнес пляжные домики и причал

Шторм прибил к морскому побережью Одессы две морские мины. Одну из них уничтожили силы Обороны. Вторая самопроизвольно взорвалась возле рыбацких куреней, нанеся постройкам сильный ущерб. 

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Как рассказали представители Сил обороны, в рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролировано уничтожена морская мина.

Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и причал для лодок и катеров. Повреждено несколько построек. Благодаря тому, что доступ к объекты был ограничен, там не было людей и никто не пострадал.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что летний пляжный сезон в Одесской области и самой Одессе не состоится, в первую очередь, из-за такой минной опасности.

К тому же сохраняется опасность ракетных обстрелов прибрежной зоны российскими оккупантами. Недавний ракетный удар по детскому садику, расположенному на берегу моря, это только подтверждает.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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