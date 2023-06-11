Житель Одещини приніс додому знайдену міну, прийнявши її за газовий балон

На морське узбережжя Одещини знову винесло небезпечні «сюрпризи» – дві якірні річкові міни принесло бурхливим потоком повені, спровокованої підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Одну з таких мін мешканець прибережного села виявив на березі та приніс до себе додому, взявши за газовий балон. Але незабаром, запідозривши недобре, чоловік, схаменувшись, викликав піротехніків. Фахівці ДСНС компетентно вилучили міну та знешкодили її.

Ще одну небезпечну знахідку знайшли військові під час спостереження за узбережжям майже за 100 км від попередньої міни. Мину знищили шляхом контрольованого підриву.

Ці випадки промовисто свідчать про надзвичайну небезпеку узбережжя та прибережних вод, а також неприпустимість контакту з такими предметами, зазначають у військовому командуванні.

Раніше мешканців Одеси та області попереджали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і що знаходитись у прибережній зоні зараз вкрай небезпечно.

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