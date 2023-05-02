На одесское побережье вынесло морскую мину – что с ней сделали военные (видео)

Тарифы на свет неизбежно повысят – названы сроки (видео) На фоне ущерба, который страна-агрессор россия нанесла энергосистеме Украины, повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным. Об этом заявил сегодня в эфире телемарафона замминистра энергетики Фарид Сафаров. ПОДРОБНЕЕ

Рашисты призывают «нейтрализовать» Одессу после утренней «бавовны» в Севастополе Наша Одесса снова не дает покоя русским террористам: на этот раз «одесский след» им помещерился после сегодняшнего удара беспилотниками по нефтебазе в оккупированном Севастополе. ПОДРОБНЕЕ

Госпитальер и волонтер из Балты: каждая помощь – это приближение Победы (видео) Волонтеры — люди, добровольно отдающие свое время и силы, чтобы помочь другим и сделать мир вокруг лучше. Особое значение их деятельность приобрела во время российской агрессии в Украине. Наш рассказ – о Владимире Герасимове — предпринимателе, спортсмене, госпитальере и волонтере из Балты. ПОДРОБНЕЕ