На одесское побережье вынесло морскую мину – что с ней сделали военные (видео)

Сегодня, во вторник, 2 мая 2023 года, в Одесской области военные обезвредили очередную противокорабельную мину, которую после шторма вынесло в прибрежную зону.
Подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины угроза контролируема ликвидирована, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
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«Помните о мерах безопасности, связанных с минной угрозой, в частности после шторма. Будьте внимательны и бдительны, в случае обнаружения подозрительных опасных предметов не приближайтесь, не прикасайтесь к ним, а оповестите оперативно соответствующие органы и службы», – предупреждают военные.
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Фото иллюстративное, видео с Facebook-страницы ВМС ВСУ