Жильцы одесской улицы Академической не исключают, что на месте снесенного забора возведут новый (фото)

Жильцы дома №11 по улице Академической в Одессе, где вчера активисты снесли забор на месте незаконной стройки, не верят, что скандальная история закончилась.

После вчерашнего сноса забора полицейские огородили территорию лентой. Сегодня утром некоторые жильцы дома пытались выйти на субботник, но их останавливало полицейское ограждение.

Вскоре приехали машины, куда рабочие загрузили разрушенный забор. На фото, которыми располагает «Одесская жизнь», видна бывшая зеленая зона с деревьями и кустарниками. Также отчетливо просматриваются вырытые траншеи под фундамент.

По словам местных жителей, если старый забор увезли, на его месте вскоре может появиться новый, так как прежний забор три дня назад установили за 15 минут.

Напомним, вчера, 20 ноября, одесские активисты снесли забор на улице Академической, 11, установленный на незаконно захваченной придомовой территории. Полицейские и сотрудники охранной фирмы защищали сооружение, и в результате произошла массовая потасовка.

Полиция открыла по факту драки уголовное производство по статье «Хулиганство».

Также сообщалось, что четыре дня назад неизвестные захватили и окружили строительным забором часть двора и начали уничтожать там зеленую зону.

По словам местных жителей, хозяин квартиры №67 на первом этаже дома №11 по улице Академической, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.

По данным одесской мэрии, в ходе обследования территории возле дома №11 по улице Академической коммунальщики предприятия «Горзелентрест» насчитали 4 спиленных дерева и 44 кустарника, а также отметили факт повреждения газона площадью 280 кв. м. На нарушителей составили три административных протокола.

Фото Геннадия Чабанова