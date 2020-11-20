В одесской мэрии отреагировали на ситуацию на Академической

В Одесском городском совете с некоторым запозданием отреагировали на конфликтную ситуацию с незаконным захватом придомовой территории по улице Академической, 11 и уничтожением зеленых насаждений.

Как проинформировали в пресс-службе мэрии, горсовет совместно с КП «Горзелентрест» обследовал территорию возле дома №11 по улице Академической. В ходе обследования были выявлены целых три нарушения Правил благоустройства на территории города.

В частности, в мэрии насчитали четыре спиленных дерева и 44 кустарника; также был поврежден газон площадью 280 кв. м. Кроме того, спиленные деревья не передали, как полагается, «Горзелентресту».

«За данные нарушения на ответственных лиц составлено 3 административных протокола по статье 152 Кодекса Украины про административные нарушения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня, 20 ноября, на улице Академической, 11 активисты снесли незаконно установленный забор. Полицейские и «титушки» защищали сооружение, отчего возникла потасовка. Прибывшие правоохранители пытались задерживать сломавших забор людей и на время перекрыли улицу Говорова.

Напомним, противостояние на улице Академической в Одессе продолжается уже третий день после того как неизвестные захватили и окружили строительным забором часть двора и начали уничтожать там зеленую зону. На данный момент территория двора фактически зачищена от деревьев.

Также сообщалось, что сегодня, 20 ноября, у здания областного главка полиции на Еврейской прошла акция протеста против бездействия полиции. Участники акции подписали обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые бездействовали в этой ситуации, в частности, когда вечером 19 ноября “титушки” избили одного из противников захвата территории.

Как сообщалось ранее, в среду, 18 ноября, неизвестные оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли люди спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться, прибывшие на участок бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также рассказали, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.