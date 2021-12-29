Эволюция наоборот: в одесском парке Победы парень бился головой о кнопку вызова полиции (видео)

На днях в Одессе камеры видеонаблюдения запечатлели очередной курьез. На этот раз местом действия стал парк Победы. Именно здесь, молодой олень… ну то есть человек, явно перестаравшись с «горячительным», атаковал терминал с кнопкой экстренного вызова полиции, да не просто так, а рогами… ну то бишь головой.

Забавное видео опубликовал на своем YouTube-канале одесский «Центр 007».

Как представлено на видео, приятели парня предпринимали попытки его остановить, но не тут-то было:

«Сегодня, в век поголовной информатизации, объяснять кому-то, во что/в кого способен превратить человека «лишний стакан» алкоголя, думаю, напрасный труд. За короткий промежуток времени, перебравший с водкой человек способен пройти практически все стадии эволюции… в обратном порядке. Пример подобного «волшебства», в парке Победы, явил недавно миру бойкий юноша, дошедший в своем «эволюционном» порыве до стадии… благородного оленя»,

– сказано в комментарии к видео.

К счастью, устройство экстренной помощи получило незначительные повреждении и сохранило функциональность.

В «Центре 007» также выразили надежду, что виновник «торжества» узнает себя на видео и изъявит желание, если не компенсировать ущерб городу, то хотя бы извиниться.

Стоит отметить, что это далеко не единственный «курьез по-одесски». Так, накануне, в дом одесситки проник незнакомый мужчина, но отнюдь не с целью кражи: он просто хотел «помочь по хозяйству» и весьма по-хозяйски срезал трубы канализации.

А ранее в Одессе задержали «пиратку», которая хотела добраться в Николаев, угнав с причала яхт-клуба на морвокзале яхту «Черная жемчужина». Правда, до Николаева девушка так и не добралась – помешал встретившийся на пути волнолом, а там и стражи порядка подоспели.

Кроме того, на улицах Одессы был замечен монах-курьер.

Фото: скриншот с видео