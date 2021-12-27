Помог так помог: незнакомец проник в дом одесситки и срезал трубы канализации

В Суворовском районе Одессы произошел неприятный и в то же время забавный инцидент: незнакомый мужчина проник в дом местной жительницы, устроил там погром и, к тому же, сломал канализацию.
Об этом рассказали в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Нацгвардии Украины.
Как сообщили нацгвардейцы, к военнослужащим обратилась одесситка, которая рассказала, что пока она была на работе, в ее дом, срезав дверь, незаконно проник неизвестный мужчина. Он устроил беспорядок и срезал канализационные трубы. Свои действия мужчина объяснил тем, что таким образом хотел «помочь в ремонтных работах».
«Ремонтника» доставили в местный отдел полиции. Его подозревают в нарушении неприкосновенности жилья (ст. 162 Уголовного кодекса Украины).
Еще новости о курьезах по-одесски:
- В Одессе девушка угнала яхту и чуть не разбила ее об волнолом;
- «Приземлилась ласточка»: в Одессе подъемный кран водрузил авто на 7-й этаж дома (видео, фото);
- Грубо, зато доходчиво: одесситы установили оригинальный дорожный знак.
Фото с Facebook-страницы 11-й бригады им. Грушевского