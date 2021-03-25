Жесткий локдаун: секретарь СНБО рассказал о возможности закрытия всей страны

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом не исключено, что власти “закроют всю страну”.

О вероятности введения полного локдауна во всех регионах в интервью BBC News Украина заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, что в ближайшее время будет проведено заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепочкой идет экономика и много других вещей”, – сказал Данилов.

О вероятности введения локдауна по всей стране он высказался так: “Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна”.

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