«Красная» зона карантина: в Минздраве уточнили, где именно нужно ходить в масках

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничения для «красной» зоны карантина в связи с коронавирусом. Правительство уточнило, где именно необходимо носить медицинские маски.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, сообщается, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.
Но маски обязательно нужно носить в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования – при условии, возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра,- нет.
Ранее Кабмин обязал носить маски в местах общего пользования в регионах «красной» зоны.