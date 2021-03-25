«Красная» зона карантина: в Минздраве уточнили, где именно нужно ходить в масках

Одесский Привоз в краснозонных тонах (фоторепортаж) На одесском Привозе все хорошо. То есть, совсем. И если в прошлом году карантин (ужесточенный, облегченный и любой другой) как-то сказывался на работе знаменитого рынка, то сейчас это не тот случай. ПОДРОБНЕЕ

Красная зона: одесским предпринимателям могут выдать по 8 тысяч гривен В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, в качестве компенсации за потери в связи с введением “красной” зоны карантина. Для этого могут использовать механизм, который действовал в декабре 2020 года. ПОДРОБНЕЕ