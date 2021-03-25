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«Красная» зона карантина: в Минздраве уточнили, где именно нужно ходить в масках

«Красная» зона карантина: в Минздраве уточнили, где именно нужно ходить в масках

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничения для «красной» зоны карантина в связи с коронавирусом. Правительство уточнило, где именно необходимо носить медицинские маски.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, сообщается, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

Но маски обязательно нужно носить в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования – при условии, возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра,- нет.

Ранее Кабмин обязал носить маски в местах общего пользования в регионах «красной» зоны.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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