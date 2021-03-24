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Одесская область в красной зоне карантина: что запретили, что разрешено?

Одесская область в красной зоне карантина: что запретили, что разрешено?

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела с 23 марта в Одесской области красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Такое решение подтвердила и городская комиссия.

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23 марта Одесская область стала лидером по количеству положительных тестов на коронавируссреди всех регионов страны — 1122 случая. Губернатор Сергей Гриневецкий назвал ситуацию в области «чрезвычайно тревожной», отметив также высокую смертность от COVID-19: 68 человек на 100 тысяч населения. Все это стало причиной для введения в Одесской области карантинного режима «красной зоны»

Это значит, что ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе — одна из самых тяжелых в Украине, и потому ввели строгие ограничения.

Какие ограничения красной зоны действуют в Одессе и области?

В КРАСНОЙ ЗОНЕ КАРАНТИНА РАЗРЕШЕНО РАБОТАТЬ:

  • заведениям общественного питания — только доставка и навынос;
  • продовольственным магазинам;
  • АЗС и СТО;
  • аптекам;
  • зоомагазинам и ветеринарным клиникам;
  • парикмахерским и салонам красоты (по предварительной записи);
  • финансовым учреждениям;
  • операторам почтовой связи.

Напомним, что ранее мы публиковали видео-комментарии Одесского горсовета о том, как будут действовать ограничения красной зоны в Одессе.

В КРАСНОЙ ЗОНЕ ЗАПРЕЩЕНЫ:

  • прием посетителей в заведениях
    общепита;
  • работа непродовольственных рынков
    и магазинов;
  • посещение образовательных учреждений (кроме детсадов и учащихся
    1-4 классов школ);
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений торговли и бытового обслуживания;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий (кроме официальных спортивных без зрителей);
  • работа учреждений культуры (музеи, театры).

Сергей Гриневецкий,
глава Одесской облгосадминистрации:

— Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения норм и требований ограничительных мер в красном уровне эпидемической опасности».

красная зона коронавирус

Фото: Freepik

Как работает транспорт в красной зоне карантина?

В красной зоне карантина разрешены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах Одесской области.

Также городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила осуществлять перевозку пассажиров (обязательно должны быть в масках) в маршрутках, в трамваях и троллейбусах в количестве не большем, чем мест для сидения. Из-за этого утро 23 марта в Одессе началось с огромных очередей на остановках общественного транспорта.

При этом «Укрзалізниця» не останавливает пассажирское железнодорожное сообщение в регионе. Расписание движения поездов и электричек остается без изменений. Кроме того, не вводятся даже ограничения на посадку и высадку пассажиров.

Карантин в больницах

Уже 22 одесские больницы стали опорными, однако мест для людей с COVID-19 все равно не хватает.

Также из-за введения ограничений красной зоны во всех стационарах Одесской области вводят карантин. Теперь пациентов не смогут навещать даже родственники.

Мы также рассказывали о том, что одесские предприниматели получать по 8 тыс. гривен в качестве компенсации из-за введения в Одесской области «красной зоны» карантина\

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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