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Женщина пошла выгуливать собак и забыла, кто она и откуда (фото)

Женщина пошла выгуливать собак и забыла, кто она и откуда (фото)

6 октября 2021 г в Затоке обнаружили женщину с двумя собаками. Она не смогла вспомнить, кто она и откуда. Полиция просит помочь в розыске ее близких.

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Житель Затоки встретил ночью на улицах поселка женщину с двумя собачками на поводках. Ситуация показалась ему странной, и он поинтересовался, кто она и откуда. Но женщина не смогла вспомнить ни своего имени, ни адреса, где она живет. После этого мужчина вызвал полицию.

Правоохранители забрали женщину с улицы в Белгород-Днестровский районный отдел полиции. Там она чуть позже сообщила, что ее зовут Наталия Борисовна Алатерива. И добавила, что она снимала жилье в Одессе на Люстдорфской дороге.

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Полиция обращается ко всем с просьбой, что если кто-то владеет любой информацией о женщине, ее родственниках или знакомых, сообщить об этом в территориальное подразделение полиции по телефонам: (048) 492 83 61, (098) 138 64 43 или на спецлинию «102».

Ранее Одесская Жизнь рассказавала, что под Одессой нашли пропавшего 80-летнего мужчину, который неделю бродил по полям.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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