Неделю бродил по полям: под Одессой нашли пропавшего 80-летнего мужчину

Пенсионер 9 сентября возвращался домой с дачи, сбился с пути и пропал.

Петра Арсентьевича искали родные, полиция и местные жители. К поиску подключились и волонтеры из Одессы.

В итоге они нашли на днях мужчину в полях под Теплодаром, где тот бродил все это время.

Об этом в Facebook сообщили в группе “ЛучшиеЛюди. Одесса”.

Дело в том, что, как рассказали добровольцы, пропавший потерял память после инсульта. Он не ел и не пил неделю. Спал тут же, в открытом поле. Изможденного старичка обнаружили без сил лежащим на земле. Его сразу передали в руки медикам.

Родные, в свою очередь, признались, что безмерно благодарны волонтерам, так как уже потеряли всякую надежду на то, что их родственник найдется.

Фото: группа “Лучшие Люди. Одесса” в Facebook