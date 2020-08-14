Спросите у доктора: причины и лечение нарушения памяти

Если вы заметили, что не можете вспомнить фамилию любимого актера или день рождения кого-то из домашних, это может быть первым «звоночком» о нарушении памяти.

Кому грозит нарушение памяти и отчего развивается, а главное – как можно его предупредить, рассказала врач-невропатолог высшей категории днепровской горбольницы №5 Наталья Гомоненко.

После пятидесяти – не избежать

Нарушение памяти (эпизодическое или постоянное) – это патологическое состояние, связанное с невозможностью полноценно сохранять, накапливать и воспроизводить информацию, полученную в процессе восприятия окружающего мира. Это расстройство очень распространено: по статистике, регулярными нарушениями памяти (в разной степени выраженности) страдает минимум четверть всего населения нашей планеты.

Нарушения памяти чаще встречаются у пожилых людей (в норме возрастное снижение памяти начинается после пятидесяти лет, а к шестидесяти пяти на него жалуются около 40% пациентов), но могут возникнуть и в молодом возрасте. Зачастую первые признаки расстройства замечает не сам человек, а его окружение.

Факторы риска

Существует множество причин нарушения памяти. Наиболее распространенные – это расстройства, связанные с возрастом и наличием хронических болезней (сосудистые заболевания головного мозга, диабет, патологии нервной системы и щитовидной железы).

Спровоцировать проблемы с памятью также может черепно-мозговая травма, опухоль головного мозга, интоксикация организма при бытовом или лекарственном отравлении, дефицит витаминов и микроэлементов, стресс, депрессия.

Но одной из самых опасных причин считается деменция – неизлечимое неврологическое расстройство, вызывающее постепенное ухудшение как кратковременной, так и долговременной памяти, а также умственных способностей человека. При деменции больной постепенно теряет способность ориентироваться во времени и в пространстве, узнавать знакомых людей и привычные предметы.

Виды и симптомы

Нарушения памяти разделяют на несколько основных видов, для которых характерны разные симптомы. Это амнезия (имеет множество разновидностей) – выпадение из памяти сведений, связанных с событиями определенного отрезка времени. Гипомнезия – частичное снижение памяти (временное или постоянное), когда человек теряет способность запоминать необходимые данные: новые имена, даты, названия предметов. Существует и аномальное обострение памяти – гипермнезия, когда пациент запоминает и воспроизводит большое количество подробной информации, охватывающей длительный период времени.

Наконец, есть парамнезия – качественные нарушения памяти, выражающиеся в ложных воспоминаниях. Например, в памяти человека может происходить смешение настоящего и прошлого или возникать обманчивое чувство узнавания событий, на самом деле происходящих с ним впервые.

В целом заподозрить у себя проблемы с памятью позволяют следующие признаки: необычная забывчивость (включая имена людей и недавние события), замешательство при выполнении повседневных дел, трудности в подборе и произнесении слов, нарушение ориентации в пространстве (даже в знакомых местах), появление нехарактерной для вас агрессивности или апатии.

Что делать?

Если вы заметили у себя один или несколько тревожных признаков, обратитесь к семейному врачу или невропатологу. Специалист проведет специальные тесты, назначит необходимые анализы и обследования (это может быть эхоэнцефалография, компьютерная или магниторезонансная томография головного мозга, анализы крови и мочи и так далее).

Если же обследования не выявили серьезных патологий и врач пришел к выводу, что у вас возрастное ухудшение памяти и забывчивость в пределах нормы, то достаточно контроля за хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, атеросклероз), поддерживающего лечения и профилактических мер.

Помогут чтение и кроссворды

Замедлить естественный возрастной процесс ухудшения памяти помогают активная умственная деятельность и здоровый образ жизни. Чтобы стимулировать память и внимательность, больше читайте, регулярно разгадывайте кроссворды, учите наизусть стихи или новые иностранные слова. Полезны и занятия рукоделием, работа на компьютере, игра в шахматы, а также на музыкальных инструментах.