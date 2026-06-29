Ключевые моменты:

Прошлый температурный рекорд для 28 июня держался в Одессе с 1947 года.

Аномальную жару в регион принесли воздушные массы из северных районов Африки.

На понедельник, 29 июня, в Одесской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Телеграм-канала The Weather Lab, накануне в городе был побит рекорд, который держался почти восемь десятилетий. На метеорологических ресурсах сообщается, что до этого момента самым жарким этот день был в 1947 году, когда воздух прогрелся до +34°C (а самый низкий показатель для этой даты, +9°C, фиксировали в 1969 году).

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сильный зной пришел в Одессу из-за распространения горячего воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу.

В связи с экстремальными погодными условиями на понедельник, 29 июня, по Одесской области объявили чрезвычайный (V класс) уровень пожарной опасности. Синоптики и спасатели предупреждают, что сухая и жаркая погода будет способствовать крайне высокой вероятности возникновения и стремительного распространения масштабных лесных и степных пожаров при наличии любого источника открытого огня.

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