Советники Трампа рассказали, как он собирается закончить войну в Украине

Об этом написало американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от людей из команды будущего президента.

Главная проблема – как заставить обе страны сесть за стол переговоров. Никто из команды Трампа еще не знает, как убедить в этом украинского президента Владимира Зеленского и российского руководителя Владимира Путина.

В окружении Трампа образовались две группы с разными взглядами. Первая, во главе с Майком Помпео, который может стать министром обороны, против больших уступок России. Вторая группа, где главный – возможный руководитель иностранных дел Ричард Гренелл, готова идти на значительные уступки ради прекращения боевых действий.

Это сильно отличается от того, что делает сейчас президент Байден. Он говорит, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры и выбирать их условия. А люди Трампа хотят заставить обе стороны прекратить огонь.

Один из новых планов предлагает следующее: Украина соглашается не вступать в НАТО ближайшие 20 лет, а США продолжают предоставлять ей оружие. Сам Трамп не очень верит в пользу НАТО и даже думает о возможности выхода США из этого союза. Поэтому ему нравится идея отложить вступление Украины на долгое время.

По этому плану между странами должна появиться демилитаризованная зона длиной более 1200 километров. Но американские военные там не будут присутствовать. «Пусть за порядком следят европейцы – поляки, немцы, британцы и французы. Мы не будем отправлять туда наших людей и не собираемся это оплачивать», – рассказал один из советников Трампа.

Важно понимать, что все эти планы – лишь предложения. Если Трамп станет президентом, именно он решит, какой путь выбрать. Пока неизвестно, какой вариант ему больше нравится и понравится ли вообще какой-то из предложенных.

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