Вопрос – ответ: как связаться с волонтерами в Одессе?

Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работает ряд благотворительных организаций Одессы. Как с ними связаться, рассказывает «Одесская жизнь».

Я Шорохов Николай Яковлевич. Живу один, здоров, сам за собой ухаживаю. Но на 85-й год моей жизни одному уже стало жить тяжело. Пенсия моя маленькая, поэтому прошу о волонтерской помощи. Сам я не знаю, как найти волонтеров. Хотел бы встретиться с ними лично и попросить помощи. Шорохов Николай, г. Одесса»

Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работает ряд благотворительных организаций Одессы. Они не всесильны и не заменяют собой органы социальной защиты, но в ряде ситуаций могут оказать помощь.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров»

Оказывает социальную и гуманитарную помощь переселенцам, детям и пожилым людям, а также сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям Одессы и области. Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка (для семей с детьми), документ, подтверждающий один из указанных льготных статусов.

Также благотворительный фонд «Корпорация монстров» является организатором акции «Добрый обед. Время жить» для одиноких и малоимущих людей старше 70 лет и с пенсией менее 2000 гривен. Однако во время карантина благотворительный обед не проводят. Взамен пенсионерам выдают ежемесячный продуктовый набор. Для этого необходимо принести: пенсионное удостоверение и справку из Пенсионного фонда о начислениях за последние шесть месяцев.

Телефон для связи: (099) 745-94-08.

Сайт: monstrov.org.

Внимание! Волонтеры просят всех неравнодушных помочь со сбором продуктовых наборов. Если у вас есть чем поделиться, приносите свой «пакетик счастья» по адресу: Лютеранский переулок, 7. Время работы: с понедельника по пятницу — с 10.00 до 18.00.

Волонтерская группа «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы»

Эта организация создана одесситкой Дарьей Масловой. Она помогает пенсионерам и их семьям продуктами, медикаментами и медицинским обследованием. Такой помощью могут воспользоваться только пенсионеры, которые состоят на учете социальных служб.

Телефоны для связи: (095) 426-08-21 (Дарья) и (097) 964-40-81 (Лилия).

Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому»

Фонд помогает тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Для получения помощи необязательно иметь регистрацию или официальный социальный статус. Здесь рассматривают каждый случай индивидуально. Фонд тесно сотрудничает с одесскими областными и городскими службами и органами власти. Здесь также работает служба поддержки, которая предлагает психологические и юридические консультации, помощь в ситуациях, связанных с домашним насилием. Есть у волонтеров банк одежды и обуви, которым при необходимости можно воспользоваться.

Телефоны для связи: (048) 777-20-76, (068) 777-20-76.

Сайт: wayhome.org.ua.

Украинская волонтерская служба

Организация помогает найти тех, кто готов прийти на помощь. Для этого нужно позвонить по телефону (093) 204-21-47 с 12.00 до 18.00, и в организации попробуют найти волонтеров, которые смогут помочь.

Также в Украинской волонтерской службе работает горячая линия «Мой телефонный друг» — проект дружеской поддержки пожилых людей, которые оказались в одиночестве. Здесь помогут быть в курсе последних новостей, найти темы для обсуждения и друга.

Телефон для связи: 0-800-20-21-47.

Сайт: volunteer.country.