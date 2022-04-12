В Одесской области задержали 10 российских кораблей

В порту в Одесской области задержали восемь российских грузовых судов и два танкера, которые стояли там на профилактическом ремонте. Их планируют национализировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Вчера, 11 апреля изъятые суда передали в Администрацию морских портов Украины. Их планируют национализировать.

Задержанные корабли были вовлечены в логистические операции РФ в акватории Черного моря и Дуная. Их владельцы пытались незаконно вывести из Украины, сменив флаг.

Для минимизации обязательных платежей в госбюджет судна оценили в 160 млн грн, чем занизили стоимость, по меньшей мере, в пять раз.

В ДБР сообщили, что подали материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой национализации судов.