У одесского чиновника-взяточника конфискуют элитный внедорожник

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, стоимостью 5,65 миллиона гривен, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.

11 декабря 2024 года судьи Высшего антикоррупционного суда признали необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 миллиона гривен. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.

По информации издания Думская, автомобиль конфисковали у Андрея Морару, который фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту получения взятки. За 20 тысяч долларов чиновники миграционной службы обещали гражданину Молдовы решить вопрос пребывания в Украине — ему грозила депортация.

Начальнику управления и его подчиненному объявили о подозрении. Суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог. За Морару внесли 70 млн грн.

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